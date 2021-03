Stade de Reims : énervement après Nantes, ambition avec l'OL… Guion détonne

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Nantes, une victoire mais un coup de gueule

« Le staff et les joueurs n’étaient vraiment pas satisfaits de notre prestation nantaise. On a repassé la vidéo du match de façon à comprendre pourquoi on avait péché dans la prise d’initiatives et de responsabilités. On a manqué beaucoup de choses offensivement pour pouvoir inquiéter davantage Nantes. Comme je l’ai dit, à la mi-temps, j’aurai pu remplacer toute l’équipe… Le point positif ? Nous sommes revenus à la marque, ce qui n’était arrivé qu’une seule fois cette saison (à l’aller contre Nantes). Ce qui prouve que le groupe possède des ressources mentales, sur lesquelles on doit s’appuyer. Il faut vraiment que l’on propose un meilleur contenu lors des dix prochains matches. »

De l'ambition pour la fin de saison

« Il faut aller chercher les points. Nous sommes plutôt réguliers depuis quatre mois, en ne concédant que deux défaites lors des quatorze derniers matches. Il faut prolonger cette régularité. À domicile, ce que nous proposons est désormais plutôt cohérent, même si nous aurions pu transformer quelques nuls en victoires. »

L'OL, un gros morceau

« Lyon se présente : c’est une grosse armada, débarrassée des matches européens et qui se concentre à fond sur le championnat. Avec sa kyrielle d’internationaux, elle ici débarque avec beaucoup d’ambition. Pour nous, il s’agira de se lâcher, de mettre plus de folie en attaque. Je l’ai dit aux joueurs et nous travaillons dans ce sens. Peu importe l’adversaire, il faut absolument développer cet état d’esprit offensif. »