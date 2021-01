Stade de Reims : Guion s'est vu fixer un objectif pour la fin de saison

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Ce dimanche, à 17h, le Stade de Reims se rendra à Pierre-Mauroy pour y défier le LOSC. Une belle occasion pour David Guion de jauger la valeur de son équipe face à l'un des ténors du championnat. Interrogé par L'Union, le co-actionnaire majoritaire du club, Didier Perrin, estime en tout cas que les Rouge et Blanc ont les moyens de faire mieux que leur 14e place actuelle, fruit selon lui d'un début de saison plombé par les retrouvailles avec la Coupe d'Europe.

"On peut viser le Top 12"

"La saison est loin d'être évidente en raison de la pandémie et des matches à huis clos qu'elle impose. On a connu un démarrage difficile, en étant notamment frappé par la malchance. Le retour en Coupe d'Europe aurait dû être un événement après 57 ans d'attente, mais on n'a pas été à la hauteur. Il est dommage d'avoir été privés de notre 5e place de la saison dernière, car on aurait été directement qualifiés pour les poules de la Ligue Europa, même si on ne sait pas quels auraient été nos résultats."

"Malgré les difficultés, je n'ai jamais douté et j'ai toujours maintenu ma confiance au coach et à son staff. Ils ont redressé la barre, je suis confiant pour la phase retour. Il faut rester vigilant, mais je pense qu'on peut viser le Top 12."