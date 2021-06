Stade de Reims : Guion vide son sac et donne des indices sur son avenir

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

David Guion sera remplacé par Oscar Garcia sur le banc du Stade de Reims. Si son nom est déjà relié au Toulouse FC ou au Stade Brestois, l’intéressé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En revanche, il connaît bien son passé et a défendu son bilan sur le banc champenois.

« Ce que je veux, c’est continuer à réussir avec des objectifs clairs, des moyens qui vont avec les objectifs et surtout un environnement et des hommes. J’ai fait 6e (en 2020 à l’issue d’une saison tronquée par le Covid-19), 8e (en2019). L’étape d’après, c’est d’être sur un club ambitieux a-t-il affirmé dans L’Équipe. Faire deux fois dans le top 10 compte tenu des moyens, c’est une grande fierté. J’aurais aimé cette saison pour l’année de la Coupe d’Europe, avoir un groupe plus compétitif, plus équilibré. Je me suis adapté. »

« On était déséquilibré »

L’ancien entraîneur du Stade de Reims a profité de l’aubaine pour vider son sac de manière plutôt courtoise. « Jamais, nous, on a eu les moyens que deux promus, Lorient et Lens, ont eus cette saison par exemple. On a fait avec les moyens qu’on avait à disposition. En début de saison, quand j’ai demandé de renforcer l’effectif, il n’y avait pas la possibilité, a-t-il rappelé. On était déséquilibré. Après, dans ma tête, le projet continuait l’année prochaine. »