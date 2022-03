Stade de Reims - INFO BUT! : Un géant anglais en pince pour Ekitike

Après avoir refusé de rejoindre Newcastle en janvier dernier, Hugo Ekitike (19 ans) continue d’affoler les recruteurs étrangers. Auteur de neuf réalisations cette saison en championnat, l’attaquant rémois est aujourd’hui surveillé par certaines des plus grosses écuries européennes. Avant de se blesser aux ischio-jambiers contre Brest (1-1, 25eme journée de Ligue 1), le 20 février dernier, l’international français U20 avait fait se déplacer certains poids lourds européens dans les travées du stade Auguste-Delaune.

Alors que les Magpies étaient une nouvelle fois présents au rendez-vous face aux Bretons, la pépite champenoise était aussi « scouté » par des géants anglais (Arsenal notamment), espagnols (le Real Madrid par exemple), allemands (le Borussia Dortmund et le Bayern Munich) et italiens (AC Milan entre autres). Parmi cette pléiade de recruteurs, on peut noter la présence de Manchester United.

Les Red Devils sont assidus pour Ekitike

Aujourd’hui, les Red Devils disposent d’une véritable armada au niveau offensif, mais plusieurs éléments sont sur le départ. Outre Jesse Lingard, Juan Mata et Edinson Cavani qui arrivent en fin de contrat (Mason Greenwood est écarté jusqu’à nouvel ordre à la suite d'accusations de violences conjugales), il faudra aussi surveiller le cas de Cristiano Ronaldo. Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2023, l’attaquant international portugais s’interroge, et il ne serait pas étonnant d’assister à un départ anticipé cet été.

Confrontés à ce chantier, les dirigeants mancuniens sont à fond sur le Napolitain Victor Osimhen, mais Ekitike est une autre piste à surveiller en cas de révolution durant le prochain marché estival. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club du président Jean-Pierre Caillot, le numéro 22 est estimé autour de 40 M€, c’est le prix qui avait été accepté en janvier (30+10), avant que le joueur ne mette un terme aux négociations avec Newcastle.