Stade de Reims : l'objectif de fin de saison, le changement de coach, le recrutement… Caillot se confie

La révélation du départ prochain de David Guion et son remplacement par Oscar Garcia a beaucoup fait parler du Stade de Reims. Et énervé un Jean-Pierre Caillot qui ne s'attendait pas à cette fuite. Mais le président champenois a repris le contrôle de la situation et s'est expliqué sur son ambition dans les colonnes du Républicain Lorrain.

Au sujet du changement d'entraîneur, il a expliqué : "Cela fait partie de la vie du football. Avant, on était souvent devant le fait accompli quand quelqu'un partait. Aujourd'hui, et c'est là où on a grandi, tout est anticipé. Notre banc va probablement changer, pas notre philosophie."

"Le Top 10, ce serait magnifique"

Caillot s'est aussi exprimé sur les ambitions pour la fin de saison, qui sont finalement les mêmes que celles de son futur ex-entraîneur, David Guion : "Quand on est remonté, l'objectif était de s'inscrire entre les 8e et 14e places. On a royalement réussi les deux premières années. Là, on reste en course pour le Top 10. Ce serait magnifique. Beaucoup de grandes villes n'ont pas de club de L1. Il ne faut pas banaliser ça".

Et enfin, au sujet du recrutement, il a déclaré : "Nous sommes des découvreurs de talents. Notre cellule s'appuie sur des réseaux pour dénicher des jeunes pousses. On n'a pas les moyens de recruter des stars, alors on travaille fort pour faire éclore nos talents et éventuellement les transférer".