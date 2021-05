Stade de Reims : l'objectif majeur de Mbuku pour la fin de saison

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Onzième avec 42 points, le Stade de Reims n'est pas mathématiquement assuré du maintien. Mais il faudrait un sacré concours de circonstances pour que le club champenois se retrouve à disputer les barrages dans trois semaines. C'est donc l'esprit relativement léger qu'il s'apprête à affronter Monaco à Louis-II aujourd'hui (17h05) et le PSG la semaine prochaine. Deux candidats au titre. Ce qui a donné des idées au SdR, qu'a résumées le milieu de terrain Nathanaël Mbuku au quotidien L'Union.

"Parler d'arbitrage est un trop grand mot. On a aussi nos objectifs parce qu'on veut mieux finir la saison qu'on ne l'avait commencée, notamment pour offrir une belle sortie au coach avant son départ. On espère ainsi battre l'un des gros du championnat. Quand on parle des candidats au titre, je pense qu'ils sont tous capables d'être champions. Je n'ai pas de préférence, j'espère simplement que la meilleure équipe sera sacrée."