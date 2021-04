Stade de Reims, ASSE : la piste Oscar Garcia fait déjà hurler les supporters

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

La révélation par L'Equipe hier soir du départ de David Guion à la fin de la saison et des contacts entre le Stade de Reims et Oscar Garcia pour le remplacer ont fait hurler les supporters champenois sur les réseaux sociaux. C'est que l'Espagnol, qui a connu un passage catastrophique à l'AS Saint-Etienne entre juin et novembre 2017, va d'échec en échec depuis le début de sa carrière d'entraîneur…

Des échecs à l'ASSE, l'Olympiakos et au Celta Vigo

Formé au FC Barcelone, où il a joué chez les pros de 1994 à 1999, ce Catalan de 47 ans jure être adepte du beau jeu. Mais cela ne s'est pas trop vu jusqu'à présent. A Saint-Etienne, il avait été recruté en juin 2017 pour prendre la suite de Christophe Galtier, qui était resté huit ans en poste. S'il avait remporté ses deux premiers matches de L1, il était parti en claquant la porte en novembre de la même année, suite à un terrible 0-5 dans le Chaudron face à l'OL.

En 2018, il est resté de janvier à avril à l'Olympiakos, avant de participer au maintien du Celta Vigo lors de la seconde partie de saison 2018-19 et d'être viré au début de la suivante par le club galicien. Oscar Garcia, c'est une grosse exigence en termes d'infrastructures (il avait notamment demandé l'installation de caméras à l'Etrat), un comportement parfois conflictuel avec les cadres de ses effectifs pour des résultats médiocres. Les supporters rémois ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, regrettant quasi unanimement hier soir les contacts entre lui et Caillot…