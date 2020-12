Stade de Reims : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Le bon : Boulaye Dia

Resté à quai lors du dernier Mercato, faute d'un club prêt à payer les 15 M€ réclamé par Reims, le Sénégalais ne s'est pas formalisé : 17 apparitions, 10 buts dont un retentissant triplé sur la pelouse de Montpellier (victoire 4-0) le 25 octobre dernier. Juste histoire de bien rappeler sa valeur et de ses remettre sur le marché en janvier. Sous contrat jusqu'en juin 2022 à Reims, l'ancien joueur de Jura Sud n'a plus de temps à perdre...

La brute : Moreto Cassama

Ancien joueur des équipes de jeunes du Sporting et du FC Porto, le Guinéen a gagné de la visibilité cette saison avec le départ d'Alayxis Romao. Reste que le milieu défensif de 22 ans doit vraiment apprendre à se canaliser. Cette saison, Cassama a déjà pris deux cartons rouges (en plus de cinq jaunes) et trois matches de suspension deux fautes identiques face à Lorient et Lyon. Naïf.

Le truand : El Bilal Touré

Arrivé en janvier dernier d'une Académie africaine, l'international malien avait réalisé des débuts tonitruants avant la crise sanitaire de la Covid-19. Il avait aussi très bien démarré la saison avec Reims avant de s'éteindre totalement dès lors que l'OM s'est intéressé à lui et s'est renseigné pour le recruter en septembre. Simple coup de mou passager ou promesse sans lendemain ?