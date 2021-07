Stade de Reims : le club prend Oscar Garcia pour taper sur David Guion

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

David Guion n’était pas au courant de son départ annoncé du Stade de Reims. Le technicien avait même appris par voie de presse que Jean-Pierre Caillot avait sollicité d’autres coaches pour le remplacer en fin de saison.

À partir de ce constat-là, il était devenu difficile de continuer une collaboration pourtant sans épais nuages depuis mai 2017. À lire les récents propos de Mathieu Lacour à l’égard du natif du Mans, il faut croire que les ressentiment occupait une place plus vaste dans l’esprit des dirigeants du club marnais.

« Les joueurs ne progressaient plus et le discours ne passait plus avec une grande partie d’entre eux, confie le directeur général dans L’Équipe. C’était vraiment une fin de cycle. Il fallait franchir un cap avec Oscar Garcia. C’était une forme d’évidence par rapport au projet aujourd’hui. On s’est internationalisés, on avait besoin d’un coach capable de parler à tous les joueurs, comme d’avoir un entraîneur avec une réelle sensibilité de développer et faire jouer les jeunes joueurs. C’est ancré dans sa personnalité. »

🔴⚪️ Mathieu Lacour



👉🏻 sur David Guion pic.twitter.com/gMKKNmtAwR — Reims VDT (@reimsvdt) July 28, 2021