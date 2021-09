Stade de Reims : le club unit Messi à une autre légende du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Depuis dimanche dernier, le Stade de Reims est revenu sur le devant de la scène médiatique mondiale par la grâce des premiers pas de Lionel Messi en Ligue 1. Le club champenois a cependant subi les effets néfastes de cette soudaine notoriété puisque de nombreux supporters français se moquent de la façon très amicale dont ses fans ont accueilli l'Argentin. Sur Twitter, on trouve même un maillot rouge et blanc retouché avec un logo du PSG et une pose pas très sympathique concernant La Pulga…

Un fan barcelonais, lui, s'est rappelé que le Stade de Reims avait aussi marqué la carrière d'une autre légende blaugrana. C'est en effet contre le double finaliste de la Coupe d'Europe que Ladislao Kubala, immense buteur des années 50, avait conclu sa carrière barcelonaise par un match d'adieux le 30 août 1961. Comme quoi, le SdR n'est pas uniquement lié à l'autre ogre espagnol, le Real Madrid…

30-08-1961. Otra foto de la despedida de Kubala. Tibor Szalay, Kubala, Di Stéfano, Puskas y Zaldua. Es gracioso que el partido de despedida de Kubala y el primero de Messi fuera del Barça fuesen contra el mismo rival: Stade de Reims pic.twitter.com/IYXcktBkR4 — Mavid Data (@maviddata) September 1, 2021