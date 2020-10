Stade de Reims : le constat qui fait mal à David Guion

Aucune victoire en sept matches, deux petits points, la 2e pire attaque de Ligue 1, la 6e plus mauvaise défense… Tous les feux sont au rouge au Stade de Reims et ce n'est pas la participation aux tours préliminaires de l'Europa League qui peut expliquer ce départ manqué. D'après L'Equipe, le principal problème réside dans un recrutement estival raté.

"Le constat est que Reims ne semble pas s’être renforcé"

« Même El Bilal Touré, apparu comme une très bonne surprise en février-mars (3 réalisations en 7 rencontres) et auteur d’un match accompli à Monaco (2-2) lors de la 1ère journée, est depuis en mode silence devant le but, peut-on lire dans le quotidien. Personne ne se dégage donc dans une attaque très fournie, au sein de laquelle Boulaye Dia, demeuré à Reims malgré son bon de sortie, reste incontournable. Le trop-plein nuit-il à la confiance des recrues ? »

« Ce questionnement-là ne touche pas les autres secteurs. Le défenseur central belge Wout Faes (22 ans), acheté par anticipation en début d’année et prêté à Ostende pour finir la saison 2019/20, ne convainc pas non plus franchement à un poste qui lui impose la succession, compliquée certes, d’Axel Disasi, parti à l’AS Monaco cet été. Si on ajoute la trop lente montée en puissance de Valon Berisha, attendu avec impatience comme le leader technique au milieu, le constat est peu aguichant. il ne s’agit pas de noircir le tableau à outrance, car le début de saison raté ne favorise pas la mise en lumière des individualités. Mais le constat est que Reims ne semble pas s’être renforcé pour l’instant. »