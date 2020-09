Stade de Reims : le PSG fatal à David Guion ?

C'est une information étonnante que dévoile L'Equipe ce samedi : le Stade de Reims réfléchirait à remercier David Guion, fragilisé par le mauvais début de saison en L1 (19e, 1 nul, 3 défaites) et surtout l'élimination jeudi de la Ligue Europa face aux modestes Hongrois du MOL Fehérvar (0-0, 1 t.a.b à 4). Cette information, le directeur général, Mathieu Lacour, l'a démentie :

Désaccord sur le recrutement

« On ne recherche absolument pas de coach et la dernière chose que je ferais serait de passer par des agents. Couper la tête de son entraîneur après quatre matches, ce serait quand même moyen, alors qu’on surperforme depuis trois ans. On a tellement mangé de pain blanc que s’il y a un peu de pain noir, on peut le traverser ensemble. Ou alors on ne s’en sort pas et on verra bien. Si, dans le domaine du recrutement, il faut toujours anticiper, on n’a intensifié aucune recherche de technicien. »

Pourquoi L'Equipe assure-t-il qu'il pourrait y avoir du changement sur le banc de Reims alors que Lacour jure que non ? Parce qu'il est avéré que le directeur général et son entraîneur n'ont pas la même vision en ce qui concerne la fin du mercato. Le premier a déjà dit qu'il n'y aurait plus de renfort alors que le second attend encore deux joueurs. Ce qui occasionne des tensions. Tensions qui pourraient aller en grandissant en cas de revers face au PSG demain…