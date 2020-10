Stade de Reims : le vestiaire n’a pas lâché David Guion

Le Stade de Reims va mal. Après sept journées de L1, le club marnais est classé 19e et ne compte que deux petits points. Samedi, les hommes de David Guion ont encore trébuché à domicile devant le promu lorientais en terminant la rencontre à neuf (1-3). Mercredi, Jean-Pierre Caillot a fait le point sur la situation.

« Dans une saison, il a des cycles moins joyeux, a-t-il soufflé dans L’Union. Coïncidence ou pas, mais on a l’impression que tout se ligue contre nous : on récupère nos internationaux blessés ou placés à l’isolement à cause du Covid, on perd notre buteur au tout dernier moment, deux autres se blessent en cours de matches et on récolte deux cartons rouges. Il y a aussi notre gardien, moins transcendant qu’habituellement, sans doute concentré sur la naissance de son deuxième enfant un peu plus tard dans la nuit. Mis bout à bout, ça devient insurmontable. »

Boulaye Dia a rassuré son président sur le fait que le vestiaire soit au soutien de Guion. « Bien sûr, on est toujours avec le coach, assure l’attaquant rémois au micro de la chaîne Téléfoot. Ça c’est le plus important. Après, c’est juste le fait qu’il n’y ait pas de résultats qu’on se retrouve entre guillemets en crise... C’est sur le terrain qu’il faut régler les choses le jour des matches. C’est le plus important. »