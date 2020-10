Stade de Reims : les Champenois tiennent déjà le successeur de Rajkovic

Si Predrag Rajkovic s'est imposé en à peine un an comme l'un des tous meilleurs gardiens de Ligue 1, le Stade de Reims devrait avoir du mal à conserver le portier serbe au delà de cette saison. Mais les Champenois savent déjà qu'ils peuvent compter avec Yehvann Diouf (20 ans), arrivé il y a un an en provenance de Troyes, un successeur prometteur.

Yehvann Diouf trépigne d'impatience

Avant la trêve, l'international U20 tricolore était même rentré pour la seconde mi-temps de Rennes – Reims (2-2) pour prendre la suite d'un Rajkovic qui s'était bloqué le dos... Et le vainqueur de la Coupe Gambardella 2018 avait réussi son entrée, se permettant même le luxe de « dribbler » Raphinha dans sa propre surface de réparation.

Dans les colonnes de L'Union, Yehvann Diouf est revenu avec fierté sur sa première : « C'est une fierté de jouer en Ligue 1, forcément. Cela donne encore plus envie d'y regoûter. J'étais pressé, oui, mais je sais que j'ai l'un des meilleurs gardiens de L1 devant moi, je ne suis pas non plus aveugle. Je prends exemple sur « Rajko » parce que c'est quelqu'un de formidable. Il faut que je continue à bosser ». L'an prochain, cela sera sans doute l'heure d'Yehvann...