Stade de Reims : les Rouge et Blanc ont participé à un fiasco monumental

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 1/4 de finale

Cinq décennies après, le Stade de Reims se faisait une joie de retrouver l'Europe l'été dernier. La joie aura été de courte durée… Après une qualification aux dépens du Servette de Genève (1-0) le 17 septembre, le club champenois a été éliminé par les Hongrois de Fehervar une semaine plus tard. Une élimination ayant donné le ton aux autres équipes françaises engagées en Coupe d'Europe.

Car hormis le PSG, dopé par les milliards des Qataris et donc par représentatifs de la L1, l'OM, le Stade Rennais, l'OGC Nice et, à un degré moindre, le LOSC n'ont pas brillé sur la scène continentale. Comme l'a révélé L'Equipe, la France a connu son plus mauvais bilan depuis 2008. Avec un total de 7,916 points par représentant, elle fait même pire que l'Ecosse. Un fiasco total dont les Rouge et Blanc ont été partie prenante…