Stade de Reims - Mercato : Boulaye Dia ne bougera pas

Le propos fait figure d'information. Et l'attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia, annoncé avec insistance en Angleterre, et notamment à Brighton, restera finalement en Champagne. C'est l'agent du joueur, Frédéric Guerra, qui vient de l'annoncer sur la chaîne Téléfoot. A noter, tout de même, que le club anglais pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines. Et pas plus trad qu'au mercato d'hiver.

Les explications dans le vidéo ci-dessous.