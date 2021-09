Stade de Reims – Mercato : Caillot a refusé pour 35 M€ d'offres et visait un défenseur de Série A !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Une dernière ligne droite mouvementée

« Nous avons dû, dans les derniers instants, repousser des offres sur des joueurs majeurs de l'effectif tels El Bilal Touré, Nathanaël Mbuku et Predrag Rajkovic, ce qui équivaut à une enveloppe à hauteur de 35 M€. Le Stade de Reims a pu agir à sa guise, dans un contexte général peu favorable, qui a vu beaucoup d'équipes, et non des moindres, peiner pour recruter ».

Sur l'échec de l'arrivée d'un latéral

« Comme je le répète souvent, signer une recrue réclame de la patience et de la présence (…) Le joueur que nous visions évolue en Italie. Il était d'accord pour nous rejoindre mais son club ne l'a pas libéré. Les ponts ne sont pas rompus. Il arrivera peut-être cet hiver ou l'été prochain ».

Sur les non départs de Donis ou Hornby

« Je crois en eux. Ils sont en perde de confiance et ont besoin de rejouer. Hornby, nous l'avons acheté 600 000€ à Everton et on nous a proposé 2 M€ pour l'acheter. Pas mal pour quelqu'un qui joue peu ».