Stade de Reims - Mercato : Caillot accorde deux bons de sortie

La fin de l'ère Guion ne sera pas synonyme d'exode pour le Stade de Reims ! Le président champenois, Jean-Pierre Caillot, tient en effet à conserver une certain cohérence au niveau de son effectif, afin que le nouveau technicien, Oscar Garcia, ne soit pas confronté à un casse-tête insoluble pour ses premiers pas chez les Rouge et Blanc.

Ainsi, Caillot a annoncé au quotidien régional L'Union qu'il n'accordait que deux bons de sortie parmi ses joueurs les plus courtisés et ils reviennent à Boulaye Dia et Nathanaël Mbuku. Les attaquants de respectivement 24 et 19 ans sont notamment courtisés par l'OM en France et par Francfort ou West Ham pour le premier. Le Stade de Reims attendrait 12 M€ pour Dia et près de 10 M€ pour Mbuku. De quoi satisfaire Garcia en matière de recrutement…