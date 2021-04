Stade de Reims, ASSE - Mercato : Caillot confirme pour Garcia, une révélation tombe sur Guion

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 1/4 de finale

Le départ en fin de saison de David Guion du Stade de Reims n'est plus une possibilité mais une réalité. Dans L'Union du jour, le président du club champenois, Jean-Pierre Caillot, confirme la fin de l'aventure avec son entraîneur et sa volonté de recruter l'ancien Stéphanois Oscar Garcia qui, pense-t-il, colle parfaitement avec le projet mis en place par le double finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions.

"Oscar Garcia est compatible avec nos valeurs"

"Nous avons pris des contacts avec Oscar Garcia. C'est un jeune entraîneur qui possède une parfaite connaissance du foot international pour avoir joué au Barça et travaillé dans différents pays. Notre club a beaucoup évolué ces dernières saisons dans le recrutement de joueurs étrangers. A partir de conversations que j'ai eues avec eux, le feeling pourrait être différent. On pense qu'Oscar Garcia est compatible avec nos valeurs, qu'il présente le profil que nous recherchons pour faire encore grandir sportivement notre club. On le jugera sur ses actes et ses résultats. Nous souhaitons travailler avec quelqu'un qui lui non plus n'ait pas peur d'utilser nos jeunes, de les aider à se développer. Nous avons beaucoup d'internationaux Espoirs, des jeunes avec de gros potentiels qui devront franchir un cap."

L'insider Mohamed Toubache-Ter explique sur Twitter que Guion a failli être limogé en novembre dernier, après un début de saison raté et marqué par l'élimination prématurée lors des tours préliminaires de l'Europa League, mais que l'entraîneur contacté par Caillot l'avait contacté au préalable ! "Vous pouvez m’expliquer et me réexpliquer les choses. Pour moi, c’est très clair : David Guion et son staff ne sont pas respecté ! PS : quand je pense qu’un coach avait été approché en novembre dernier (avec une proposition), coach qui avait eu la délicatesse de prévenir Guion…"