Stade de Reims – Mercato : Caillot siffle la fin du dossier Rajkovic au LOSC et calme Touré !

Sur le cas Rajkovic au LOSC

« Ce n'est évidemment ni entendable, ni acceptable pour le Stade de Reims. Je souhaite que Rajko reste, il est hors de question qu'on l'échange avec Jardim. Parce que si d'aventure il devait quitter le Stade de Reims, on a un gardien qui s'appelle Yehvann Diouf, sur lequel on croit beaucoup et qui serait titulaire. Mais pour l'instant, le titulaire, c'est Rajko ».

Sur l'absence d'El Bilal Touré

« El Bilal a été très déçu du temps de jeu qu'il lui a été donné la saison dernière. Il y a eu, d'après ce qu'il nous a dit, un quiproquo. Il laisse entendre, selon lui, que l'entraîneur ne le faisait pas jouer l'année dernière parce qu'il avait des directives de la direction, en l'occurence de moi, pour faire jouer Boulaye Dia. C'est archifaux (…) Lui se sert de cette information pour dire qu'il veut quitter le club. Le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est qu'il se remette très vite dans le sens de la marche, qu'il fasse une bonne saison et l'année prochaine on pourra évoquer un départ. Quoi qu'il en soit, il ne partira pas cette année ».

Sur le départ de Dereck Kutesa

« Aujourd'hui, on a une offre de Zulte-Waregem qui nous correspond bien. Lui préfèrerait aller en Suisse, il y a d'autres propositions le concernant ».

VIDEO | Le president du @StadeDeReims Jean-Pierre Caillot est ferme : il ne laissera pas partir Predrag Rajkovic à @losclive pic.twitter.com/tG7HVttXcP — France Bleu | Stade de Reims (@FBStadedeReims) July 31, 2021