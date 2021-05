Stade de Reims - Mercato : Caillot voit arriver un chèque de 15 M€

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Les grandes manœuvres approchent pour le Stade de Reims. Avec le départ annoncé de David Guion et son remplacement par Oscar Garcia, Jean-Pierre Caillot et son équipe vont vivre des semaines agitées car le technicien espagnol aura certainement des besoins (ou des envies) en termes de recrutement.

La bonne nouvelle pour Caillot, c'est qu'un gros chèque devrait atterrir sur son bureau. West Ham, qui était très chaud cet hiver pour recruter Boulaye Dia, n'aurait pas lâché l'affaire et devrait revenir à la charge cet été. Les Hammers seraient prêts à verser les 15 M€ attendus par Caillot cet hiver. Une paille pour eux, une belle manne pour les Champenois dans l'optique de la reconstruction…

West Ham United are still ‘willing to sign’ Stade Reims striker Boulaye Dia in a deal worth £13m this summer.



