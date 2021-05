Stade de Reims - Mercato : départ annoncé pour Dia, incidence pour Kolo Muani (FC Nantes) ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

On vous en parlait pas plus tard qu’hier : Francfort vise Boulaye Dia (24 ans). Le club allemand serait séduit par le profil de l’attaquant du Stade de Reims après avoir manifesté un vif intérêt pour Randal Kolo Muani (22 ans) au FC Nantes.

Si rien ne dit que les deux joueurs seront recrutés au mercato estival, Dia pourrait être passé devant le buteur des Canaris pour la saison prochaine. La raison est simple : le Sénégalais a un bon de sortie depuis cet hiver et a de très grandes chances de partir cet été, ce qui semble encore un peu moins sûr pour le Canari.

« Reims fera tout pour bien vendre Dia cet été »

« Le Lion de la Téranga est quasiment certain de partir cet été, assure le site Football Sénégal. Reims ne prendra pas le risque de le voir partir libre dans un an et fera tout pour bien le vendre à l’issue de la saison 2020-2021. »