Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia dévoile les grandes lignes

Officialisé au poste d’entraineur le 23 juin dernier, le barcelonais Oscar Garcia a désormais eu le temps de faire connaissance avec une partie de son groupe. Au programme des semaines passées et à venir, pas moins de 3 séances par jour ! « Les joueurs sont un peu fatigués, mais c’est normal. (…) Les charges sont lourdes. L’objectif est de se remettre physiquement au niveau afin de bien travailler les aspects de notre jeu. » a déclaré le catalan.

Du foncier, mais pas que…

« Nous travaillons aussi tactiquement, même si l’effectif n’était pas au complet. Nous insistons sur le travail par postes en nous appuyant sur des séquences vidéo individuelles. ». a divulgué l’ancien coach des Verts avant d’avouer que les jeunes auront leur carte à jouer. « Je les connaissais pour les avoir vus et revus à la vidéo. (…) ils me confirment tout ce que je savais d’eux. Pour eux, cette pré-saison va être déterminante. On verra à l’issue de la préparation. Pour l’instant, je suis satisfait de ce qu’ils montrent. »

Ça va bouger du coté des arrivées et des départs.

Interrogé sur ses envies durant ce mercato, l’ibérique n’a pas hésité à affirmer qu’il était en manque à certains postes. « Il nous manque des joueurs. Ils vont arriver. Il faut déjà sortir quelques joueurs avant d’en recruter. Les profils sont ciblés. ».

Un premier test est prévu pour le stade de Reims face à Auxerre dès ce samedi 9 juillet.

