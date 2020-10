Stade de Reims - Mercato : Guion a pisté un joueur désormais à Liverpool

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Depuis quelques années maintenant, le Stade de Reims s'est fait une spécialité en L1, celle d'élargir son recrutement à la scène européenne. Ses terrains de chasse privilégiés ? La Belgique, les Pays-Bas. Mais David Guion et la cellule de recrutement champenoise ont aussi des yeux en Grèce. Et L'Equipe révèle ce mercredi une piste explorée par les Rémois.

Tsimikas était dans le viseur des Rémois

Celle-ci menait à Kostas Tsimikas, le latéral grec de 24 ans. C'est Mathieu Lacour qui s'était penché sur son profil. Le joueur évoluait à l'Olympiakos, et Pierre Issa, l'ancien joueur de l'OM, sondé par Lacour, l'avait conseillé. Mais Tsimikas avait tapé dans l'oeil d'autres écuries européennes et non des moindres. Il vient en effet de rejoindre Liverpool, champion d'Angleterre en titre, pour 16 M€. Face à une telle concurrence, Reims ne pouvfait évidemment pas lutter !