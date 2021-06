Stade de Reims - Mercato : la piste Ripart (Nantes) prend de l'ampleur

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

A priori, quand le Stade de Reims se positionne sur un joueur également pisté par le FC Nantes, le RC Lens, le RC Strasbourg et le FC Metz, ses chances de le recruter sont plutôt minces. Sauf que Renaud Ripart (28 ans, Nîmes), puisque c'est de lui qu'il s'agit, a une vraie chance de porter le maillot rouge et blanc la saison prochaine.

Déjà, il est quasiment assuré de quitter les Crocodiles, même s'il s'agit de son club de toujours. La relégation du NO combinée à sa belle fin de saison l'ont convaincu qu'il pouvait s'imposer ailleurs. Strasbourg n'est plus une destination possible depuis que Thierry Laurey est parti et il n'aurait guère apprécié le dernier match avec le RC Lens, dont il a ramené des points de suture autour de l'œil. L'instabilité du FC Nantes ne l'attire guère, si bien qu'il reste Metz et Reims. Le nouveau projet mis en place par Oscar Garcia pourrait être décisif.

