Stade de Reims - Mercato : le club annonce l'arrivée d'un ancien du RC Lens

Le Stade de Reims a officialisé l'arrivée du jeune latéral gauche, Bourama Diarra (21 ans). Passé par le RC Lens lors de la saison 2019-2020, le Malien évoluera avec l'équipe réserve dès la saison prochaine.

"Après Florent Duparchy, Bourama Diarra est la seconde recrue du groupe Pro 2 ! Issu de l'Académie JMG, le jeune latéral rejoint le SDR pour la reprise, lui qui a déjà connu le fonctionnement d'un centre de formation au RC Lens il y a deux ans. En effet, le défenseur malien avait été prêté aux Sang et Or lors de l'exercice 2019-20. (...) Défenseur moderne, rapide et capable de répéter les efforts, ce pur produit de l'Académie JMG, de laquelle sont issus plusieurs stadistes et anciens stadistes (Hamari Traore, Fodé Doucouré, Moussa Doumbia...) intègre donc la jeune garde rémoise pour cet exercice 2021-22. Bienvenue à lui !", a indiqué le club champenois dans un communiqué.

🔁 #Pro2



Bourama Diarra rejoint le groupe Pro 2 ! Défenseur moderne issu de l'Académie JMG, il est également passé par le RC Lens 👇



📌 Né le 15 janvier 2000

⚽️ Défenseur latéral

👣 Gaucher

🔍 https://t.co/oaIqUPESi5



Bienvenue au SDR ! 🤝 pic.twitter.com/8Ctpx6iZs7 — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 9, 2021

Fabien Chorlet

Rédacteur