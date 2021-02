Stade de Reims – Mercato : le départ de Boulaye Dia aurait plombé une pépite rémoise

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Entre l'été et l'hiver dernier, Boulaye Dia a animé les rumeurs du côté du Stade de Reims. Le buteur sénégalais a été convoité aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne ou à l'OM. Mais finalement, personne n'a pas posé les 15 millions réclamés par le club champenois.

Un départ avorté qui arrange beaucoup le jeune attaquant rémois Nathanaël Mbuku. « Oui, ça m'aide beaucoup », confie la pépite champenoise dans les colonnes de France Football. Et pour cause puisque le jeune attaquant est très attaché au meilleur buteur rémois.

« Je suis toujours avec lui. Si tu vois Boulaye, tu vois Natha. Si tu vois Natha, tu vois Boulaye. C'est comme mon grand frère. Il m'a pris sous son aile. Sur le terrain, ça peut se remarquer qu'on a une bonne complicité. On se cherche souvent. Dans le vestiaire, je suis son protégé. Des fois, sur le terrain, il y a des litiges et il n'aime pas trop qu'on me titille. Je prends beaucoup de lui, je le regarde beaucoup jouer. Ses appels, sa technique, son intelligence de jeu parce qu'il est quand même petit pour jouer en pointe (Il rit) ! », a confié Mbuku sur le site de l'hebdomadaire.