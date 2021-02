Stade de Reims – Mercato : le flop Fraser Hornby part en prêt (officiel)

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Le Stade de Reims vient d'officialiser un second départ attendu. Après l'attaquant Anastasios Donis à Venlo, en prêt sec, sans option d'achat, c'est Fraser Horny qui quitte lui aussi la Champagne. Il rentre en Ecosse à Aberdeen. Hornby (21 ans) n'a disputé que 3 matches cette saison (0 but). Ce prêt ne comporte pas d'option d'achat non plus.