Stade de Reims - Mercato : le montant ahurissant demandé pour Ekitike

Son nom est souvent revenu ces dernières semaines. Annoncé dans de grands clubs et notamment en Angleterre au sein du désormais très riche club de Newcastle. Pourtant, et selon toute vraisemblance, Hugo Ekitike ne bougera pas et restera au Stade de Reims. Du moins cet hiver.

Loïc Tanzi, de RMC, explique aussi pourquoi le Rémois est pour l'instant intouchable. Quand on voit ce que ses dirigeants attendent. 40 millions, pas plus, pas moins.

Reims n’a, pour l’instant, pas reçu d’offre attendue pour Hugo Ekitike et les demandes restent les mêmes : 30 millions d’euros fixes et 10 de bonus #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 31, 2022