Stade de Reims – Mercato : le président Caillot annonce une prolongation importante, un départ et une arrivée !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Dans un entretien accordé à Europe 1, le président rémois Jean-Pierre Caillot a évoqué l'avenir de son joueur-vedette Hugo Ekitike, a qui il a accordé un bon de sortie cet été. Ce sera également le cas pour Wouet Faes, le défenseur belge. « Il était prévu qu'il fasse deux saisons chez nous. Il a un bon de sortie. Son remplacement est pratiquement arrêté. On anticipe tout ! »

Yunis Abdelhamid, en fin de contrat, va quant à lui prolonger. « On a trouvé un accord. On va bientôt officialiser. Il va rester deux ans de plus.

Pour résumer Jean-Pierre Caillot a évoqué l'avenir de son joueur-vedette Hugo Ekitike, a qui il a accordé un bon de sortie cet été. Ce sera également le cas pour Wouet Faes, le défenseur belge. Yunis Abdelhamid, en fin de contrat, va quant à lui prolonger.



Laurent HESS

Rédacteur