Nice n'a pas renoncé à Benitez et Kluivert, Reims tient les remplaçants de Faes et Ekitike, Ajorque et Diallo (RC Strasbourg) courtisés

OGC Nice : Benitez et Kluivert finalement conservés ?

Si la tendance était clairement à un départ de Walter Benitez et de Justin Kluivert (prêté par l'AS Roma), l'OGC Nice nourrirait encore l'espoir de conserver les deux hommes. Selon France Bleu Provence-Alpes-Côte d'Azur, le portier franco-argentin, libre en juin, aurait amorcé des discussions pour finalement prolonger. Quant à l'ailier néerlandais, le lien avec son entourage n'est pas encore coupé. Le dossier s'annonce malgré tout complexe car Ineos n'est pas prêt à payer les 15 M€ de sa clause libératoire et il faudra que Justin Kluivert fasse un effort salarial pour continuer l'aventure.

RC Strasbourg : ça s'agite pour Diallo et Ajorque

Auteur d'une grande saison, l'attaque du RC Strasbourg intéresse du beau monde. En plus de West Ham, Brighton, le Borussia Mönchengladbach, Nottingham Forest (promu en Premier League) serait prêt à s'offrir Habib Diallo (26 ans, sous contrat jusqu'en 2025) d'après ESPN. D'après Le 10 Sport, le Hertha Berlin serait également rentré en piste pour Ludovic Ajorque (28 ans). Le très bien renseigné site Alsasports annonce que Marc Keller a fixé la barre à 20 M€ pour la vente du Réunionnais.

Stade de Reims : le remplaçant de Wout Faes est déjà trouvé

Après deux saisons où il s’est imposé comme le taulier de la défense de Reims, Wout Faes devrait quitter le SDR cet été. Séville qui doit remplacer Diego carlos et peut-être même Jules Koundé, est très intéressé. Le diable rouge pourrait ainsi découvrir la Ligue des Champions et son départ avoisinerait les 15 millions d’euros.

Une vente significative pour les Rémois qui ont déjà prévu sa succession. Le président du Stade de Reilms Jean-Pierre Caillot a confirmé au micro de France Bleu Champagne – Ardennes que pour Faes « C’est réglé. Son remplaçant sera annoncé dans les prochains jours. »

Selon L'Union, son remplaçant pourrait débarquer de Belgique. On parle de l'ivoirien Emmanuel Agbadou (25 ans), meilleur joueur de la saison dans son club belge du KAS Eupen où il est sous contrat jusqu'en juin 2025.

… Celui d'Ekitike (Reims) également

Reims et Newcastle d'accord autour du transfert d'Hugo Ekitike pour une somme avoisinant les 30 M€ (+6-7 M€ de bonus), le club champenois n'attend plus que le buteur de 19 ans se mette d'accord avec les Magpies selon L'Union qui assure que la balle est dans le camp d'Ekitike. Toujours selon le média local, qui cite la presse australienne, son remplaçant viendrait directement de l'autre bout du monde : Adelaïde United pour être plus précis. Son nom ? Mohamed Touré (18 ans), un Guinéen auteur de 7 buts cette saison en A-League.

MHSC : Wahi plutôt que Mavididi sur le départ, une offre pour Mendes

Du côté du MHSC, où on s'apprête à perdre Florent Mollet, on s'active dans tous les sens pour le Mercato d'été. L'urgence allant au recrutement de latéraux, le club héraultais lance des hameçons un peu partout. Foot Mercato nous apprend qu'une offre de contrat a été formulée à Houboulang Mendes (23 ans), lequel quitte libre le FC Lorient. Par ailleurs, selon Mohamed Toubache-Ter, Montpellier s'est renseigné sur le latéral gauche du SCO Angers Souleyman Doumbia (ex-Stade Rennais) mais a reculé devant le tarif réclamé.

Enfin, concernant le deuxième gros départ de l'effectif après Florent Mollet, la tendance serait plutôt une vente d'Elye Wahi que de Stephy Mavididi selon Bertrand Queneutte (France Bleu Hérault). L'attaquant de 19 ans a plus de contact que l'Anglais qui dispose pourtant d'un bon de sortie. Pourtant, si l'on en croit le spécialiste italien Fabrizio Romano, West Ham, Brighton, Southampton, Everton et l'OM voudraient récupérer Mavididi...

Une troisième recrue débarque au SCO Angers !

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel : le SCO Angers a enrolé pour trois ans le défenseur international slovène Miha Blazic (29 ans), qui était en fin de contrat dans le club hongrois de Ferencvaros. Il s'agit de la troisième recrue du club du Maine-et-Loire après Yahia Fofana (gardien) et Himad Abdelli (milieu).

FC Lorient : un ancien lyonnais débarque

Formé à l'OL et évoluant à Ajaccio où il arrivait en fin de contrat, Gédéon Kalulu (24 ans) s'est engagé avec le FC Lorient. Egalement dans le viseur de Montpellier, le latéral droit international congolais a opté pour l'offre de contrat de quatre saisons (2026) du club morbihanais. Il remplacera numériquement Houboulang Mendes, qui n'a pas souhaité prolonger son contrat avec les Merlus.

Le Toulouse FC débarque sur une ex-cible des Girondins

Un temps cité aux Girondins de Bordeaux, le milieu défensif serbe Sasa Zdjelar (Partizan Belgrade, 27 ans) pourrait bien débarquer dans le Sud-ouest de la France... Mais du côté du Toulouse FC promu en Ligue 1. Selon le média local Mozzart Sport, le Téfécé ainsi que le club suédois de Malmö auraient formulé une offre se rapprochant du million d'euros.

Alexandre Corboz

Rédacteur