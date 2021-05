Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Déjà bien implanté au niveau du recrutement européen, le Stade de Reims est entré dans une nouvelle phase de son projet en envoyant ses jeunes, bloqué par l'arrêt du championnat de National 2, s'aguérir à l'étranger. Le club champenois n'a pas choisi les destinations (Luxembourg, Danemark, etc.) au hasard.

Paços de Ferreira la dernière étape avant l'Amérique du Sud ?

Dans les colonnes de l'Union, Mathieu Lacour, le directeur général rémois, a expliqué les contours de ce projet club. « Ce processus s'inscrit plus dans une logique de développement humain et sportif du joueur à court terme. Nous leur offrons un championnat qui correspond à leurs qualités et, surtout, une meilleure exposition », explique-t-il.

C'est d'ailleurs dans cette option que Reims a noué l'été dernier un partenariat avec le club portugais de Paços de Ferreira avant de voir encore plus loin dans le futur : « Le camp de base de Paços se situe à une demi-heure de Porto. C'est une première phase de notre développement, avant l'ouverture, demain, sur l'Amérique du Sud », a promis le DG rémois.