Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia a éloigné le chat noir du vestiaire

On ne sait pas si Oscar Garcia est du genre superstitieux. Mais force est de constater que l’une des premières actions qu’il a validées en tant qu’entraîneur du Stade de Reims a été le départ du chat noir de l’effectif champenois. Le latéral gauche belge Thibault De Smet a en effet été prêté pour une saison au Beerschot Anvers avec option d’achat.

Arrivé à l’été 2020 en provenance de Saint-Trond, De Smet ne s’est jamais imposé en Champagne. Il n’y a disputé que 8 matches… pour une seule victoire, à Montpellier (4-0) le 25 octobre. Sinon, ça a été une litanie de nuls (5) et de défaites (2). La définition même du chat noir…

Welcome Thibault De Smet.



🇧🇪 Belgium

✍ 1 year loan agreement (with option to buy)

🔄 Stade de Reims

🕰️ 23 Y/O

📍 Left Back#TogetherWeBuildHistory #Beerschot #Football #WelkomThibault pic.twitter.com/1fHzCq2Ubx