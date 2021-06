Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia fait le forcing pour Joseph Akumu

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Dans trois semaines, les joueurs du Stade de Reims reprendront le chemin du centre d'entraînement pour y faire la connaissance d'Oscar Garcia. Et pour le moment, l'effectif a très peu bougé. Hormis le gardien vétéran Nicolas Penneteau, il n'y a pas eu de renfort. Mais Jean-Pierre Caillot espère bien changer cela sous peu.

En effet, L'Union annonce que les Rouge et Blanc sont toujours très intéressés par Joseph Akumu, malgré la concurrence du FC Lorient. Le défenseur central kényan d'Elfsborg n'a pas dit non au club champenois mais il attend que les deux présidents se mettent d'accord puisqu'il est sous contrat pour encore une année avec les Suédois. Oscar Garcia aurait validé son profil et aimerait en faire une alternative à la charnière Faes-Abdelhamid.