Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia perd un défenseur (officiel)

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

"Le jeune défenseur central rémois de 21 ans terminera la saison 2021-2022 au Nîmes Olympique (Ligue 2 BKT) dans le cadre d'un prêt. Formé à l'académie Darou Salam au Sénégal, Moustapha Mbow a pris part, cette saison, à trois rencontres avec le groupe professionnel : un match de Ligue 1 Uber Eats (vs Marseille) et deux matchs de Coupe de France. Sa sérénité défensive et son impact dans les duels aériens lui avaient notamment permis de rejoindre l'effectif professionnel en août dernier", a indiqué le club champenois dans un communiqué.

#MercatoSDR



Moustapha Mbow rejoint le @nimesolympique !✔️



Le jeune défenseur rémois de 21 ans terminera la saison 2021-2022 à Nîmes (Ligue 2) dans le cadre d'un prêt. Bonne saison 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐭𝐚𝐩𝐡𝐚 𝐌𝐛𝐨𝐰.

👉 https://t.co/RlaiFdXWOM pic.twitter.com/bvEdaT1vSM — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 27, 2022