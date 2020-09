Stade de Reims – Mercato : un dernier renfort en défense pour les Champenois ?

A l'issue de la qualification du Stade de Reims hier face au Servette FC au 2e tour préliminaire de Ligue Europa (1-0), Jean-Pierre Caillot s'est exprimé dans l'Union... Et le boss champenois a un peu évoqué le Mercato avec une possible dernière recrue envisagée.

Caillot ouvre la porte à un dernier renfort...

« Le Mercato d'été ferme ses portes le 5 octobre. Jusque-là, et comme nous le faisons d'habitude, nous restons vigilants », a-t-il glissé, alors que, du côté du staff, on ne dirait pas non à un renfort dans le couloir droit de la défense en doublure de Foket. Un poste où Maresic n'a pas convaincu contre Lille et où le jeune Fodé Doucouré paraît encore un peu tendre.

… Mais la ferme à double tour pour El Bilal Touré

En revanche, et comme l'a assuré Jean-Pierre Caillot après l'avoir annoncé une première fois dans nos colonnes : il n'est pas question qu'El Bilal Touré, ciblé par l'OM, s'en aille d'ici au mois prochain. « Son profil intéresse beaucoup de clubs. On a été contacté en France, notamment par l'OM, mais il n'y a pas de discussions en cours. Mais il n'est pas question qu'un joueur qui nous a rejoints quitte le club après six mois. Tout le monde peut nous contacter, le joueur jouera avec le Stade de Reims cette année ».