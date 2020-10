Stade de Reims – Mercato : Un Espoir du LOSC débarque

Après un prêt du côté d’Ajaccio (13 matches de L2, 0 but), Alexis Fklips quitte le LOSC pour le Stade de Reims. Le jeune attaquant (20 ans) s'est engagé pour quatre ans. Il entrait dans la dernière année de son contrat chez les Dogues.

Stéphane Dumont, l'adjoint de David Guion, est à l'origine de son arrivée. International U20 (8 sélections, 1 but) Flips avait annoncé son départ de Lille sur Twitter. «Je tenais à remercier le Losc de m’avoir permis de rejoindre le Stade de Reims, avait-il posté Il s’agit d’une décision personnelle que le Losc a comprise. Je n’oublierai jamais toutes ses années de formation. Il est temps pour moi de donner une nouvelle orientation à ma carrière et de me concentrer sur le nouveau projet qui m’est proposé par le Stade de Reims. je remercie également mes agents».