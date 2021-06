Stade de Reims - Mercato : un joueur poussé vers la sortie va mettre Garcia en difficulté

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Cela fait une semaine que le marché des transferts a ouvert ses portes mais, pour le moment, c'est le calme plat du côté du Stade de Reims, que ce soit dans le sens des arrivées ou dans celui des départs. Pourtant, le président, Jean-Pierre Caillot, a accordé des bons de sortie à Boulaye Dia et Nathanaël Mbuku, notamment. Deux joueurs censés lui rapporter entre 20 et 30 M€.

Mais, selon L'Union Ardennais, deux autres joueurs sont également poussés vers la sortie : Ghislain Konan, parce qu'il souhaite de toute façon relever un nouveau challenge, et Mathieu Cafaro. Sous contrat jusqu'en 2022, le milieu offensif de 24 ans n'a pour le moment aucune touche et c'est là un vrai problème car Oscar Garcia ne compterait pas sur lui. Or, vu ses stats la saison passée (4 buts, 2 passes décisives), il sera difficile de le laisser sur le banc s'il ne trouve pas preneur…

