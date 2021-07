Stade de Reims - Mercato : un renfort acté grâce au départ de Dia ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Depuis hier soir, le Stade de Reims est orphelin de Boulaye Dia. Après trois saisons, l'attaquant, meilleur marqueur en Ligue 1 des Champenois au XXIe siècle, s'est envolé pour Villarreal. Le Sous-Marin Jaune, vainqueur de la dernière Europa League, devrait verser une quinzaine de millions d'euros en contrepartie.

Cette manne, si elle servira aussi à combler les pertes liées au covid, permettra également de débloquer plusieurs arrivées. En premier lieu celle du défenseur central Andreaw Gravillon. Dans le viseur du Stade depuis plusieurs semaines, le joueur, également suivi par l'ASSE, devrait être prêté avec option d'achat obligatoire de 4,5 M€.

Gravillon is to join Stade de Reims in a loan-with-obligation, costing €4.5m (profile below), Dalbert is most likely to join Trabzonspor (or C.S.K.A. or Cagliari), Lazaro likes the idea of a Newcastle return but no bid has been made as of yet.#SerieAhttps://t.co/aZx44Jb71L