Stade de Reims - Mercato : une touche alléchante en Angleterre pour Boulaye Dia

Le mercato hivernal ne devrait pas troubler la quiétude rémoise. Selon L'Equipe, le mercato ne devrait concerner qu'un seul joueur en Champagne, Boulaye Dia. L'attaquant, coté à 15 M€ par les doubles finalistes de la C1, pourra partir si une offre de ce montant arrive sur le bureau de Jean-Pierre Caillot.

« D’ordinaire actif, Reims (15e) devrait vivre un mercato très calme. Rare mouvement possible, le départ du buteur Boulaye Dia. Auteur de 10 buts en 15 matches, l’international sénégalais (24 ans, sous contrat jusqu’en 2022) dispose d’une bonne cote. Mais les exigences rémoises sont élevées (15 M€). En cas de départ, il ne sera pas forcément remplacé. »

Concernant une offre venue de l'étranger, il semblerait que Newcastle ait des vues sur l'attaquant du Stade de Reims. Les Magpies ont les moyens de payer les 15 M€ attendus et pourraient passer à l'attaque. Cependant, comme souvent avec les clubs anglais, se serait davantage vers la fin du mercato qu'au début…

#NUFC's long-standing interest in Reims’ Boulaye Dia is mentioned in this fascinating @TheAthleticUK read by @PJBuckingham on January window & why it'll be different.



With money tight though, loans will likely be #NUFC's focus, rather than permanent dealshttps://t.co/jWftae9id7