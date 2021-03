Stade de Reims - OL (1-1) : Guion ne formule qu'un reproche à ses joueurs

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avant le coup d'envoi de son match contre l'OL (1-1) hier, le Stade de Reims se serait certainement contenté d'un point. Mais vu la physionomie de la partie, entre une première période aboutie et une seconde passée à bien résister, le nul constitue une petite déception car les Gones ont égalisé à la dernière seconde (Kadewere à la 92e). Ce qui a fait dire à David Guion en conférence de presse qu'il n'avait qu'un reproche à formuler à ses troupes :

"Etre plus cohérent et homogène sur la durée"

"Que l'égalisation lyonnaise intervienne, ça me paraît logique, mais qu'elle intervienne à la 92e minute, c'est ça qui est rageant. On a fait une très bonne première mi-temps dans le jeu, très intéressante, et les Lyonnais n'ont pas été très dangereux. Après les changements de Rudi (Garcia) à la mi-temps, cette équipe nous a posé beaucoup de soucis. On n'a pas été suffisamment bons dans la possession du ballon en deuxième mi-temps."

"(Predrag) Rajkovic nous permet de rester dans la partie jusqu'au dernier moment. C'est tout à fait logique que Lyon égalise. Ce qui est dommage, c'est qu'avant le but, on a le ballon et on le perd dans le camp lyonnais. On a manqué de maturité, sur ce coup. On sait qu'on avance, qu'on progresse, qu'on est beaucoup plus solides. On n'a perdu que 2 fois sur les 15 derniers matches (en Ligue 1). Mais il faut être plus cohérent et homogène sur la durée, on a beaucoup trop subi en deuxième mi-temps."