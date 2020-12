Stade de Reims, OL : David Guion valide le profil d'un coach prometteur

Le timing prêterait presque à sourire étant donné que David Guion est lui-même menacé au Stade de Reims. En effet, comme l'a annoncé L'Equipe mercredi, le coach champenois pourrait être débarqué en cas de mauvais résultats sur les deux prochains matches face au Stade Brestois et au FC Nantes.

En attendant, David Guion a accueilli pour une semaine, au centre Raymond-Kopa, l'ancien policier de l'OL Cris pour un stage d'observation permettant au Brésilien de valider son DEPF. Dans les colonnes de l'Union, l'entraîneur de Reims s'est montré dythirambique à l'égard de l'ancien technicien de la réserve lyonnaise, aujourd'hui sur le banc du Goal FC (National 2).

« Cris a souhaité passer la semaine avec nous, savoir comment on travaillait. C'est toujours enrichissant d'échanger avec un grand joueur, qui plus est avec une telle expérience. C'est un garçon ambitieux, j'espère qu'il aura son diplôme et qu'on le retrouvera bientôt dans le monde professionnel parce que c'est son souhait », a expliqué David Guion.