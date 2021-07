Stade de Reims, OL, LOSC – Mercato : Mbuku fait une grosse mise au point sur son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

S'il fait partie des éléments « bankables » du Stade de Reims et qu'il dispose d'un bon de sortie, Nathanaël Mbuku (19 ans) n'est pas spécialement pressé de quitter son club formateur où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023.

Appelé pour les JO de Tokyo avec l'équipe de France, le milieu offensif a fait une mise au point sur sa situation dans l'Union : « Ce n'est qu'un élément du contrat et cela ne signifie pas que je vais obligatoirement quitter le Stade de Reims. Le bon de sortie permet d'étudier d'éventuelles offres. Je ne ferme aucune porte, je peux très bien rester ici, dans un club où je me sens bien et où on s'occupe bien de moi ».

Toutefois, si un club de plus grande envergure arrive, Mbuku ne dit pas non... Même s'il doit se frotter à une solide concurrence : « La concurrence fait partie du jeu. La saison dernière, j'ai beaucoup joué alors qu'il y a beaucoup de joueurs à mon poste. Je suis un coriace – c'est une de mes qualités – je ne baisse jamais les bras. Je veux toujours aller de l'avant ». Si l'OL ou encore le LOSC se sont renseignés sur son cas, aucun de ces clubs ne paiera les 15 M€ minimum réclamé pour le natif de Villeneuve-Saint-Georges...