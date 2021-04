Stade de Reims - OM (1-3) : Abdelhamid et Guion pas sur la même longueur d'ondes

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 1/4 de finale

Le Stade de Reims pensait avoir fait le plus dur hier soir en ouvrant le score à la 39e minute contre l'OM. C'est tout le contraire qui s'est produit. Le coup de tête de Mbuku a réveillé les Phocéens, qui ont renversé la situation dans les cinq minutes suivantes, rentrant aux vestiaires avec un avantage de deux buts. Pour David Guion, c'est la conséquence d'une saute de concentration. Mais son capitaine, Younis Abdelhamid, n'était pas d'accord…

"Je ne pense pas que c'est de la déconcentration"

« C’est un match où il s’est passé pas mal de choses, a constaté Guion. Sur les 40 premières minutes, on a fait ce qu’on souhaitait, on a bien contrarié les Marseillais, sans pour autant mettre en difficulté le gardien de but. On a cette opportunité de marquer sur corner mais on a très mal géré les cinq dernières minutes de la première période. On s’est relâché et ça nous a fait mal. Les garçons étaient abattus à la mi-temps. On a bien redémarré, on a eu une occasion d’égaliser avec ce poteau et la décision de l’arbitre (l’exclusion de Faes) a fait que c’était fini avant les vingt dernières minutes... Sur le contenu et l’état d’esprit, les garçons avaient envie de bien faire. On avait une équipe très jeune et on a manqué de concentration. »

« Les cinq dernières minutes de la première période ont été difficiles à encaisser après avoir fait 40 bonnes premières minutes, a constaté Abdelhamid. On s’est fait avoir sur des pertes de balle au milieu de terrain et ils ont été justes et efficaces. On a payé cash les deux erreurs qu’on a faites. Je ne pense pas que c’est de la déconcentration, on a été trop joueurs. C’est peut-être de la naïveté et du manque d’expérience. Techniquement, Marseille a été au-dessus. On s’est bien redressé, on était sur une bonne dynamique, donc on va essayer de prendre du plaisir et un maximum de points. Le mot d’ordre c’est de bien finir la saison. »