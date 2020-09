Stade de Reims, OM – Mercato : un gouffre sépare Caillot et McCourt pour Boulaye Dia

Dans quelques semaines, début octobre plus précisément, Boulaye Dia aura-t-il quitté le Stade de Reims. Pour le moment, le buteur champenois fait toujours partie de l'effectif et ce même si un départ est clairement possible, comme cela l'était pour Axel Disasi qui a finalement signé à l'AS Monaco.

Dans une interview accordée à la Chaîne Telefoot, le président de Reims Jean-Pierre Caillot a confirmé que la porte était ouverte pour son attaquant. « Il a un bon de sortie, au Stade de Reims ce que l'on dit, on le fait. Ceux qui n'ont pas de bon de sortie ne partiront pas. Lui en a un, mais pour le moment il est joueur du Stade de Reims et j'espère qu'il va le rester d'ailleurs », a confié le président rémois.

Une différence de 10 millions d'euros ?

Seulement, un problème risque de se poser, en tout si le principal courtisan reste l'OM. Le club olympien a en effet identifié le profil de Boulaye Dia pour accompagner Dario Benedetto. Sauf que la Provence a assuré ce matin que Franck McCourt était disposé à débloquer 5 à 6 millions d'euros pour un attaquant. Une somme bien loin de ce que réclame le Stade de Reims.

« 15 millions d'euros ? C'est sur cette somme qu'on acceptera de parler. On avait fait la même chose sur Axel Disasi et même si ça a été un peu compliqué, c'est le jeu de la négociation, aujourd'hui on est parfaitement satisfaits de la façon dont les choses se sont réglées », a prévenu Caillot. Cela signifie-t-il la fin de la piste Dia pour le club phocéen ?