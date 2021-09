Stade de Reims : Oscar Garcia bientôt privé d'un adjoint ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

A peine arrivé à Reims, William Still pourrait déjà faire ses valises ! L'ancien joueur, qui a essentiellement évolué en Quatrième division belge, a en effet été contacté par le manager d'Anderlecht, Vincent Kompany, pour devenir son premier adjoint. Ce serait une belle promotion pour Still, dans le plus grand club du pays, lui qui a connu une première expérience en tant que coach principal lors du premier semestre 2021 à la tête du Beerschot d'Anvers.

Reste à connaître la position du Stade de Reims et d'Oscar Garcia sur le sujet. William Still a pour lui, en plus de ses qualités d'entraîneur, de parler plusieurs langues. Ses parents sont anglais, il est né et a grandi en Belgique wallonne et appris le néerlandais durant sa carrière de joueur. Un vrai polyglotte qui s'apprête donc à reprendre son balluchon pour retourner au pays !

William Still pourrait quitter son poste d'entraîneur adjoint à Reims dans les prochains jours. Le Belge a une proposition d'Anderlecht pour devenir premier adjoint de Vincent Kompany #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 16, 2021