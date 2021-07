Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia fait le point sur le Mercato

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Interrogé par France Bleu sur la situation de son nouveau club, le Stade de Reims, Oscar Garcia a notamment fait le point sur le mercato : départs, arrivées, acclimatation… Le nouvel entraineur du club rémois avait confié avoir étudié ses joueurs avant de s’engager en Champagne, et s’est dit satisfait pour l’instant de leurs performances.

"Je suis content parce que ce que j'avais vu en vidéo avant d'arriver, je l'ai retrouvé à l'entrainement et lors des rencontres de préparation que l'on a disputé jusque-là. Pour moi, il n'y a aucune surprise. On a un effectif très jeune, donc les jeunes joueurs il faut les encadrer, il faut accepter qu'ils fassent parfois des erreurs, ce qui fera aussi progresser l’équipe", a déclaré le technicien espagnol.

"Le mercato n’est pas fini"

Alors que pour l’instant sa seule recrue est Andreaw Gravillon en provenance de l’Inter Milan, Oscar Garcia a prévenu que ça allait encore bouger dans le sens des départs comme des arrivées. "Le mercato n'est pas fini, pour toutes les équipes d'ailleurs. Il va falloir aussi attendre de voir s'il y a des départs dans notre effectif actuel, donc on va voir ce qu'il se passe dans les prochaines semaines. Il y a des postes ciblés, le club le sait, je en peux pas en dire plus car on a déjà des joueurs présents à ces postes qui vont peut-être partir, donc je ne peux pas encore le dire." Espérons désormais pour les supporters stadistes que l'aventure d'Oscar Garcia se passe mieux qu'à Saint-Etienne.