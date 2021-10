Stade de Reims : Oscar Garcia pas tendre avec ses joueurs à Brest

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le Stade de Reims y a longtemps cru hier à Brest. Après avoir ouvert le score dans le premier quart d’heure de jeu par Wout Faes (12e), les hommes d’Oscar Garcia ont été rejoints dans le money time sur une superbe frappe de Franck Honorat (74e). Au final, les deux équipes n’ont pu se départager, ce qui laisse une pointe de regret à l’entraîneur espagnol du Stade de Reims.

« Si ce nul est logique ? Après la première mi-temps non, après la deuxième mi-temps oui. En deuxième mi-temps, on a eu peur de l'adversaire, on a perdu beaucoup trop de ballons et on a été maladroit avec, a-t-il affirmé en conférence de presse. On a trop reculé, et quand tu recules trop face à Brest, c'est compliqué, car ils sont très dangereux sur les centres. On n'a pas eu de personnalité en deuxième mi-temps, Brest nous a pressés un peu plus haut. On n'a pas trouvé de solutions dans les relances. On a aussi manqué d'efficacité devant le but ».

Le Stade de Reims aura l’occasion de se refaire dès dimanche à Delaune face à l’ESTAC de Laurent Batlles (15h) pour le compte de la 11e journée de L1.

🔴⚪️ Après Brest - Reims



Oscar Garcia ➡️ Mes joueurs ont manqué de personnalité



— Reims VDT (@reimsvdt) October 18, 2021