Stade de Reims : Pallois (FC Nantes), sujet de moquerie chez les Champenois

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Partenaire de la LFP, Free propose des interviews décalées vraiment amusantes, au cours desquelles le journaliste s'amuse à titiller son invité. Hier, il était du côté du Stade de Reims pour interroger le jeune attaquant Nathanaël Mbuku (18 ans). Ce dernier a rapidement compris à qui il avait à faire quand le journaliste lui a demandé de se présenter avant de l'interrompre d'un "On s'en fout" quand il a expliqué qu'il était né à Villeneuve-Saint-Georges (94).

Mais le plus drôle était à venir. Lui rappelant que dans une interview pour Onze Mondial, Mbuku avait expliqué qu'il aimait regarder jouer Lionel Messi (FC Barcelone), Sadio Mané (Liverpool) et Raheem Sterling (Manchester City), le journaliste lui a demandé pourquoi, dès lors, on avait l'impression de voir Nicolas Pallois quand il jouait ! Le défenseur central du FC Nantes, présenté comme un bourrin depuis des années, a une nouvelle fois été au centre des moqueries…