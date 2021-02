Stade de Reims : le constat accablant de Pierre Ménès après la défaite à Lorient

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

La bonne série du Stade de Reims a pris fin de manière bien triste hier au Moustoir. Inoffensifs, les hommes de David Guion ont été battus par une équipe du FC Lorient plus entreprenante et ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

« On aurait pu ouvrir le score en première période, on avait la maîtrise, les situations. Mais il nous a manqué la justesse technique, le geste final. On est repartis avec les mêmes intentions en seconde, mais on n'était pas à l'abri de prendre un joli but de la sorte, ce qui nous est arrivé, a concédé le coach du club marnais en conférence de presse. On a cherché à impacter le score avec un changement de système et de joueurs offensifs, on a mis des profils plus athlétiques, mais la solution n'est pas arrivée. C'est frustrant, mais ça fait partie de l'apprentissage. »

Pierre Ménès a été beaucoup moins compréhensif avec les Rémois. « Ça n’a pas été un sommet du football et il faut aussi reconnaître que c’est rarement le cas avec Reims, qui après quelques matchs un peu plus emballants, est retombé dans ses travers cette semaine, avec zéro but marqué, quasiment pas d’occasion et un jeu rasoir à l’infini », a-t-il taillé sur son blog.